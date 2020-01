Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un singur an, la nivelul Uniunii Europene, Romania a avut cele mai multe proceduri de infrigement deschise de Comisia Europeana din cauza poluarii. Asociațiile de mediu vorbesc despre una dintre sursele ei: deșeurile. Dupa ce ministrul Mediului a declarat ca Bucureștiul este foarte poluat și a…

- Romania va ramane un sustinator puternic al extinderii Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, luni, cu omologul din Germania, Heiko Maas, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles.…

- Este doar una din slabiciunile Uniunii Europene. Nu poate funcționa corect decat intr-un context bazat pe viziuni politice REZONABILE și DEMOCRATICE. Orice scurt-circuit autoritarist, antidemocratic sau naționalist o perturba politic. Exista insa și o alta amorsa a slabiciunii europene: decalajele…

- Autor: Cornel NISTORESCU Mare carnaval electoral ne-a fost oferit pe mai toate canalele de comunicare. Cele mai stupide sau marunte detalii legate de alegeri ne-au fost propuse ca știri, chiar și ca bombe. Toate transmisiile de duminica (și unele chiar de vineri și de simbata) n-au fost decit niște…

- Reforma in invatamantul romanesc trebuie facuta astfel incat scoala sa devina mai prietenoasa pentru elevi, sa stimuleze mai bine competitia dintre profesori, sa se digitalizeze si sa formeze specialisti in disciplinele care vor fi cerute in viitor, au declarat, pentru News.ro, profesori participanti…

- "Eu cred ca presedintele nu are inca in memorie tot ceea ce a facut sau nu vrea sa retina decat ceea ce fac altii. Presedintele a incalcat Constitutia, presedintele nu stie ca in niciun stat membru cu democratii consolidate presedintele unei tari nu iese sa ceara desfiintarea unui partid politic.…

- Comisia Europeana nu a luat decizia de a interzice exportul de carne de porc din Romania, chiar daca in tara noastra exista foarte multe restrictii din cauza prezentei pestei porcine, a declarat, sambata, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea. "Sunt in permanenta in legatura cu autoritatile…

- Alegerile prezidențiale ar putea fi anulate in cazul in care se dovedește ca liste cu semnaturi de susținere a candidaților ar fi fost completate ilegal. Scenariul ar putea fi posibil in cazul in care se gasesc mai multe nereguli, susține fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean. ”Va veni…