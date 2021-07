Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, sustine ca are informații potrivit carora Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, dupa numararea voturilor SIIJ. „Eu cred ca doamna Clotilde nu este o bolsevica si nu tine cont de cine numara voturile,

- Marcel Ciolacu spune ca are informații ca Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1. Dupa numararea voturilor de catre SIIJ, Tudorache ar avea un avans final de 1.700 de voturi in fața actualului primar, Clotilde Armand. Ciolacu a precizat ca, dupa anunțul oficial al…

- ​PSD va susține orice inițiativa cetațeneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat marți liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „Am decis sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru…

- PSD va sustine orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, marti, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. "Am decis, impreuna cu colegii mei, sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, ca va susține inițiativa unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care se afla in plin razboi cu compania de salubritate, ceea ce a dus la strangerea gunoaielor pe strazile din sector. "Doamna Clotilde Armand…

- Social – democrații amenința cu referendum in ceea ce privește alegerea primarului Sectorului 1, dupa ce susțin in continuare ca alegerile pentru aceasta funcție, organizate in 27 septembrie 2020, au fost fraudate. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu, președintele PSD. „Din informațiile pe care le…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…

- Gabriela Firea și-a ieșit din fire cand a auzit ca este posibil ca primarul Sectorului 1 Clotilde Armand sa fi pierdut alegerile locale din septembrie 2020. Fostul edil al Capitalei a reacționat dupa ce Marcel Ciolacu a declarat ca „are informații” potrivit carora renumararea voturilor pentru funcția…