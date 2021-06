Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, la Digi24, ca nu se teme de moțiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament pe data de 14 iunie, argumentand ca nu vor fi stranse destule voturi pentru ca moțiunea contra Guvernului sa treaca. „Moțiunea de cenzura arata un lucru foarte important: cine…

- Copresedintele AUR, Claudiu Tirziu, este de parere ca motiunea de cenzura anuntata de PSD nu are sanse sa treaca, in timp ce Geroge Simion anunta ca reprezentantii formatiunii politice vor incerca sa obtina sustinere si din partea altor parlamentari. Potrivit liderului, PSD dovedea ca este in opozitie…

- Orban a precizat ca PSD depunea moțiunea chiar daca nu exista motivul legat de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).”O bula de sapun. Trebuia si ei sa depuna motiune de cenzura. Ce sa faca PSD?! Oricum ar fi depus motiune si daca nu era PNRR. Noi ne bucuram ca depun motiunea de cenzura…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 26 mai, in plenul Parlamentului, ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cițu pe data de 14 iunie, din cauza „eșecului PNRR”. „PNRR nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, in plenul Parlamentului, ca parlamentarii partidului vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului Cițu pe data de 14 iunie. Ciolacu spune ca moțiune va fi depusa ca urmare a „eșecului privind Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Guvernul a anuntat, marti seara, ca premierul Florin Citu va prezenta miercuri Planul National de Redresare si Rezilienta in Parlament si va participa la dezbaterea documentului. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatulu este programata la ora 13.00. Anterior, presedintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Partidul Social Democrat va depune moțiune de cenzura indiferent de felul in care decurg negocierile privind Planul National de Redresare si Rezilienta, a declarat purtatorul de cuvand al PSD, senatorul Radu Oprea.

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…