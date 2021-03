Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in noaptea de Inviere va participa la slujba de Inviere, indiferent daca vor exista sau nu restricții care sa ii interzica acest lucru. Bucureștiul va fi carantinat! Ministrul Voiculescu nu are nicio indoiala Ciolacu a transmis…

- Președintele PSD a facut, luni, o greșeala de gramatica (așa cum ne-a obișnuit). Marcel Ciolacu incerca sa dea niște explicații despre ceva ce este acum, in prezent, in comparație cu anul trecut, dar a confundat timpul prezent cu timpul trecut, spunand “ca precedentul anului trecut este ce se intampla…

- Toți cei 700 de funcționari ai Senatului primesc spor de antena, dar presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca nu sunt ”sporuri incorecte” in institutia pe care o conduce, fiind acordate doar 4 sporuri. ”La Senat nu am gasit sporuri incorecte. De fapt, sunt doar vreo 4 sporuri – de conditii de munca,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut marți prima reacție publica legata de conflictul din partid, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Intrebat, marți, daca ia in calcul sa demisioneze, in condițiile in care are din ce in ce mai mulți contestatari in partid, Orban a raspuns:…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Anuntul a fost facut de premierul Florin Citu care a explicat ca sindicatele ar…