Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca nicio masura de ajustare fiscala preconizata de Guvern nu va afecta activitatea de tineret sau pe cea culturala, subliniind, insa, pe de alta parte, ca statul nu mai poate suporta "o infrastructura atat de stufoasa".

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri in deschiderea Forumului Studentilor Romani de Pretutindeni, ca nu putem sa avem cei mai multi ordonatori de credite din lume, el considerand ca ”este inacceptabil asa ceva”. ”Nu trebuie fiecare sa faca achizitii publice. Acelea sa pot face centralizat, la…

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

- Guvernul ar urma sa discute, vineri, despre pachetul de modificari fiscale necesare pentru a reduce deficitul bugetar. Printre acestea se numara majorari de taxe, precum si desființarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, in paralel cu reducerea cheltuielilor din ministere. Aceste masuri sunt luate…

- Ciolacu spune, despre scandalul facut de senatoarea Șoșoaca in Parlament, ca este o provocare, „un gen de capusare a evenimentelor nationale ale Romaniei”, mentionand ca este „un atac la statul roman”. „Cred ca si la Senat si in Regulamentul plenului comun trebuie luata aceeasi decizie care s-a luat…