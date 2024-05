Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat sambata ca Romania este o tara sigura si ca Rusia nu va ataca Romania. El a dat o replica Moscovei, care a facut remarci legate de construirea autostrazii Moldovei.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca este bucuros daca Rusia este ingrijorata de faptul ca in Romania se lucreaza 24 de ore din 24 pe autostrada Moldovei.„Am vazut astazi, de dimineata, o ingrijorare a Rusiei ca lucreaza o companie cu 3.

- A fost forat primul kilometru de tunel de autostrada din Romania, pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș a autostrazii Sibiu Pitești, anunța secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu.

- In urma unei decizii recente a președintelui rus Vladimir Putin, Vladimir Gheorghievici Lipaev a fost numit noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Romania, inlocuindu-l pe Valeri Kuzmin. Documentele oficiale atesta ca Lipaev, nascut in 1959, a fost anterior ambasadorul Rusiei…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- Astazi este Ziua Instituției Prefectului, iar Marcel Ciolacu a transmis un mesaj important. Premierul a scris pe Facebook la ce se așteapta de la prefecții din Romania, mai ales in an electoral. Premierul Marcel Ciolacu a revenit pe Facebook cu un mesaj important, cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului.…

- Municipiul Iasi va fi primul municipiu care va avea legatura la doua autostrazi, dupa ce, dupa 32 de ani, „banatean asa cum e, Sorin Grindeanu a reusit sa deblocheze autostrada Moldovei“, a afirmat Marcel Ciolacu, la Iași. Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Iasi ca dupa 32 de ani, banateanul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat pentru o sustinere sporita pentru Ucraina, zid de protectie pentru tara sa „atata timp cat Kievul rezista”, apreciind ca trebuie „oprit Vladimir Putin” pentru securitatea in Europa, intr-un interviu pentru Le Monde publicat vineri, relateaza AFP. „Astazi,…