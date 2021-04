Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca lipsa de citostatice "este o crima", pentru ca daca un bolnav oncologic nu isi primeste tratamentul, nu are nicio sansa. "De peste un an de zile, spunem ca bolnavii cronici nu au acces la spitale, la tratamentul din spitale, pentru ca au transformat anumite spitale in spitale COVID si nonCOVID, de n-a mai inteles nimeni nimic. Au venit statisticile internationale si ne-au plasat pe locul 10 mondial la mortalitate excesiva. Asta inseamna ca am iesit din statistici, au murit mai multi oameni decat era normal sa moara in aceasta perioada, nu neaparat…