Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul politic al Partidului Alternativa pentru Romania (ADN), fostul europarlamentar Catalin Ivan, cere Guvernului sa suspende imediat acordarea de subventii pentru partidele politice pana la iesirea din criza si transferarea acestor bani intr-un fond de solidaritate al politicienilor cu romanii.…

- PSD a fost obligat sa voteze investirea Guvernului Orban. Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca era un moment dificil, insa acum situatia ar sta altfel, anunța MEDIAFAX.„Imi asum acest lucru. Era un moment dificil. Eram foarte intarziati. Romania avea nevoie cu un guvern cu drepturi depline,…

- Consilier local in municipiul Suceava, Marius Cernescu (ALDE), spune ca „autoritatile judetene au gestionat criminal situatia” coronavirusului și s-a ajuns sa fie in Suceava mai mulți bolnavi ca in Ungaria.„Sunt profund intristat de ceea ce se intampla acum in Suceava unde numarul de inbolnaviri…

- Situația continua sa fie grava la Suceava, oraș care a devenit cel mai mare focar de coronavirus din țara. Ultimul pacient testat pozitiv cu noul coronavirus este un bebeluș de cinci luni.O mamica internata la Boli Infecțioase, in Spitalul Județean, se teme pentru viața bebelușului sau, in…

- Fostul fotbalist internațional Dorin Goian, 39 de ani, se afla in autoizolare impreuna cu familia lui la Suceava, oraș care se confrunta cu foarte multe de cazuri de coronavirus. El face un apel disperat catre autoritați sa comunice mai bine cu populația despre situația infectarilor cu coronavirus din…

- ”Este ora 13 și președintele Klaus Iohannis inca nu a ieșit public sa anunțe ce anume inseamna starea de urgența și care din masurile prevazute in lege vor fi aplicate.Cred ca se vor lua masuri. Se da posibilitatea ministrului de Interne sa ia aceste masuri in funcție de dinamica a ceea ce se intampla.…

- "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este o mascarada ca un partid sa propuna un premier si sa decida sa nu il voteze, dar „mascarada ar fi si mai mare daca CCR spune ca nu trebuia desemnat tot Orban”. El spune ca este „exclus sa stam cu guvern interimar pana in noiembrie”. „Romanii…