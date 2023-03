Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat, miercuri, 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . La controlul de frontiera, cei 25 de migranți…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 26 de persoane din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Spatiul Schengen, ascunse in doua autoutilitare conduse de cetateni romani. Un sofer transporta cutii de carton pentru o societate comerciala…

- Poliția germana a oprit, in Grunstadt, doi șoferi romani care conduceau aproape fara oprire, de 30 de ore, un autocar in care se aflau 42 de pasageri. Cei doi șoferi facusera o pauza de doar trei ore dupa un drum din Franța in Romania, și se pregateau sa plece inapoi spre Franța, potrivit documentelor…

- Aproximativ 1.12 milioane de persoane au manifestat joi in intreaga Franta impotriva unui proiect de reformare a pensionarii care prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, anunta ministerul francez de Interne, precizand ca la Paris au manifestat 80.000 de oameni, dupa ce secretarul…

- Artistul a povestit totul pe rețelele de socializare și a menționat ca dupa acest incident neplacut iși dorește sa incheie orice interacțiune cu banca, pentru ca sumele pierdute au fost economisite in timpul unui an. Mai mult, acesta mai spune și ca autoritațile nu fac nimic și nu știe cum și-ar putea…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau anunta ca a deschis o ancheta dupa ce pe internet au fost postate imagini de la o adunare publica la care participa zeci de persoane mascate, iar unele dintre acestea poarta uniforme asemanatoare celor ale militarilor si au obiecte ce par a fi arme. Imaginile…

- Tragedie la Paris! Un barbat a tras mai multe focuri de arma și a ucis cel puțin trei oameni. Atacul armat a avut loc vineri, la un centru al comunitatii kurde. Suspectul atacului este un barbat in varsta de 69 de ani și a fost reținut. Gunman opens fire at a Kurdish Cultural centre in Paris killing…