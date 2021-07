Stiri pe aceeasi tema

- Orasul vechi din Ierusalim a fost duminica scena unor noi ciocniri intre palestinieni si politia israeliana, primii protestand impotriva vizitei evreilor la locurile sfinte cunoscute in iudaism ca Muntele Templului si de musulmani ca Sanctuarul nobil, relateaza Reuters si dpa, arata Agerpres.…

- Cel puțin 44 de persoane au fost ucise și peste 67 au fost ranite intr-un incendiu provocat probabil de o explozie a rezervorului de oxigen al unui spital de coronavirus din orașul irakian Nassiriya, au anunțat luni oficialii din domeniul sanatații și poliția, citați de Reuters, scrie Mediafax.…

- Zece palestinieni au fost arestati vineri in urma unor ciocniri cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor, in Ierusalimul de Est ocupat, in timpul carora noua persoane au fost ranite, potrivit politiei si unor salvatori, relateaza AFP.

- Poliția a impus carantina de noapte incepand cu ora 20:00 in orașul Lod, localitate aflata la circa 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, dupa ultimele confruntari violente dintre israelieni și palestinieni, informeaza Associated Press. Restricțiilese aplica atat persoanelor care vin in oraș cat șilocuitorilor,…

- Un incendiu, vizibil pe mai mult de doi kilometri în jur, a izbucnit luni seara în zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim, al treilea cel mai sfânt loc al Islamului unde mii de credincioși au fost prezenți la rugaciune, seara, potrivit jurnaliștilor AFP.Cauza acestui incendiu…

- Armata israeliana a anuntat luni ca suspenda pentru o zi un exercitiu major pentru a-si concentra eforturile asupra pregatirii pentru o posibila escaladare a violentei, pe fondul confruntarilor cu palestinienii la Ierusalim soldate cu zeci de raniti, informeaza Reuters si France Presse. Fortele armate…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

