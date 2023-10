Rusia a avertizat ca se va opune unui acord global de reducere a utilizarii combustibililor fosili, in condițiile in care tensiunile cu puterile occidentale amenința sa deraieze summitul ONU privind clima din acest an. SUA și statele membre ale UE se numara printre un grup mare de țari care solicita un calendar pentru eliminarea treptata […] The post Ciocnire cu UE și SUA: Rusia arunca la coș planul de eliminare a combustibililor fosili first appeared on Ziarul National .