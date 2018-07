Ciocănele de pui cu cartofi natur Mod de preparare Ciocanele de pui cu cartofi natur Carnea condimentata se pune in tigaia wok in ulei incins si se prajeste cateva min. Adaugam rozmarinul, vinul, apa si sosul de soia. Lasam la foc mediu sa se gateasca bine carnea si sa scada tot lichidul. Cartofii se curata de coaja, se taie in cuburi marisoare si se pun la fiert in apa cu sare. Nu trebuie lasati sa fiarba mai mult decat este necesar, nu trebuie sa se sfarame. Scurgem cartofii si peste ei se pune verdeata tocata marunt. Ingredientele si cantitatile le gasesti aici. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru blat separam ouale si mixam albusurile cu un praf de sare. Adaugam zaharul si mixam pana spuma devine lucioasa. Adaugam pe rand galbenusurile si amestecam usor dupa fiecare.Faina o amestecam cu nuca macinata si o incorporam usor in compozitia de mai sus. la finala adaugam esenta de rom…

- Mod de preparare Ciorba de burta Mai intai punem rasolul de porc la fiert in apa cu putina sare. Cand aproape a fiert adaugam legumele intregi apoi cand carnea a fiert suficiento scoatem, o lasam putin la racit dupa care dezosam carnea si o taiem bucatele mici. In oala in care a fiert…

- Ciorba de pui Mod de preparare Ciorba din carne de puiSe spala carnea de pui si se pune la fiert pana da un clocot, apoi se varsa apa, se spala bine carnea si se pune din nou la fiert, adaugam cartofii taiati cuburi, ardeiul gras tocat marunt, ceapa tocata marunut, morcovul taiat rondele si…

- Rulada cu pateu Mod de preparare Rulada cu pateu Blat – topim untul la foc mic dupa care adaugam toata faina si amestecam bine. Adaugam treptat laptele rece, amestecand continuu, punem din nou pe foc si adaugam cate 1 ou amestecand bine dupa fiecare, potrivim de sare dupa gust si omogenizam.…

- Mod de preparare Amestecam faina cu sarea, adaugam uleiul si treptat apa, framantam pana rezulta o coca nelipicioasa. Acoperim si lasam sa se odihneasca 30 minute. Fierbem cartofii (spalati) cat sa intre furculita in ei, ii trecem pe sub un jet de apa rece si ii lasam sa se raceasca, ii curatam…

- Ceapa taiata marunt se caleste putin impreuna cu usturoiul pisat si morcovul, apoi se adauga carnea de pui taiata cubulete mici si se adauga un pic de sare si apoi se adauga apa si se lasa la fiert Dupa ce carnea a fiert se adauga peste un amestec din lapte si iarut/smantana si se mai lasa…

- Mod de preparare Prajitura delicioasa cu struguri 1. Se prepara blaturile, fiecare separat, amestecand albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul, pana se intareste ca o bezea, dupa care adaugam galbenusurile zdrobite, esenta (dupa preferinta) si faina cernuta. Se coc in tavi tapetetate…

- Intr-un bol mai mare amestecam toate ingredientele uscate: faina cu drojdia si sarea. Daca doriti sa puneti seminte, acum le veti adauga si pe ele.Adaugam apa si amestecam cu o lingura de lemn sau o spatula pana se incorporeaza toata apa. Acoperim bolul cu folie de plastic si lasam aluatul…