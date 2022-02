Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Executiva a Comitetului International Olimpic (CIO) recomanda interzicerea sportivilor rusi si belarusi din competitii. Subliniind ca numerosi sportivi ucraineni sunt impiedicati sa concureze din cauza invaziei ruse, Comisia Executiva a CIO „recomanda federatiilor internationale de sport si…

Comisia Executiva a Comitetului International Olimpic (CIO) recomanda interzicerea sportivilor rusi si belarusi din competitii, conform news.ro.

- Spitalul Witting din București nu mai face internari la chirurgie generala si medicina interna, din cauza numarului mare de infectari cu Covid, atat la pacienți, cat și in randul personalului medical. Masura va fi valabila pentru urmatoarele patru zile. In urma anchetei epidemiologice care a avut loc,…

- NATO announced on Monday that European allies were deploying added ships and fighter jets to Eastern Europe and putting new forces on standby in response to Russia’s continued military build-up along the Ukrainian border, according to a press release. “Denmark is sending a frigate to the Baltic Sea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…

- ​Comisia Europeana nu recomanda renegocierea PNRR, motivul fiind ca intr-un astfel de caz trebuie parcursa toata procedura de aprobare care s-a derulat in faza inițiala. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a precizat ca renegocierea poate fi facuta in situații excepționale și numai…

- Statele membre și negociatorii Parlamentului European au anunțat ca au ajuns, in noaptea de miercuri spre joi, la un acord pentru a prelungi cu zece ani, pana in 2032, eliminarea tarifelor de roaming pentru comunicațiile mobile intre țarile UE, transmite AFP. Interzicerea tarifelor de roaming, care…