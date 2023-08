Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea NO.MAD, fondata in București, s-a extins in aceasta vara in mai multe orașe din țara, iar o prima serie de evenimente organizate in mai multe localitați, printre care și Timișoara, a reunit peste 200 de liber-profesioniști și antreprenori, din dorința de a crea o punte intre aceștia și comunitațile…

- CARAȘ-SEVERIN – Deși existau zvonuri ca Toni Novacescu nu s-ar inhama la afacerea neproductiva a bacului de pe Dunare, Ioan Crina spune ca tocmai acesta a depus actele! Cu tristețe am aflat ca județul, care mai mult iși ingroapa vechile afaceri decat iși creeaza altele noi, nu mai are nici macar registrator,…

- Consilierii locali din Timișoara au aprobat soluția și indicatorii tehnico-economici pentru primul pod nou din ora, din ultimii 30 de ani, cel care va lega cartierele Dambovița și Ronaț. Investiția depașește 200 de milioane de lei.

- Sambata, 5 august, puteți sa mergeți la un spectacol stradal, sub forma unui trio puternic și nuanțat, in Piața Sfantul Gheorghe. Va mai puteți bucura de filme, concerte, spectacole de teatru și expoziții in oraș.

- Duminica, 23 iulie, puteți participa la Festivalul Paradaisei, care are loc la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I”. Serile de vara la muzeu continua la Muzeul Apei. Mai puteți merge la un picnic la ferma, la diverse workshopuri sau la un film.

- Sambata, 15 iulie, puteți participa la mai multe evenimente din cadrul Festivalului Medieval. De asemenea, in oraș au loc mai multe concerte, proiecții in cadrul Ceau, Cinema!, targuri și petreceri tematice. Este weekend-ul de inchidere Art Encounters Biennial 2023 și puteți lua parte la mai multe evenimente…

- Trotuarul Nordic al bulevardului Drumul Taberei trece in administrarea Sectorului 6, pentru un proiect de regenerare urbana. Trotuarul nordic al bulevardului Drumul Taberei, tronsonul cuprins intre strada Brasov si strada Segarcea, va trece in administrarea Sectorului 6, conform unui proiect aprobat…

- Un șofer in varsta de 52 de ani a murit, vineri, dupa ce a pierdut controlul volanului pe DN 6, la ieșirea din Orșova, județul Mehedinți, și a lovit un camion.Poliția Mehedinți anunța ca accidentul a avut loc pe DN 6, la ieșire din localitatea Orsova. CITESTE SI Video| Rupere de nori in Timișoara:…