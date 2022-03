Cine va regiza a treia parte a filmului „Deadpool”?

„Deadpool”, a carui cea mai recenta aventura cinematografica dateaza din 2018, va avea a treia parte cu Ryan Reynolds ce va fi regizata de Shawn Levy, anunta The Hollywood Reporter. Shawn Levy s-a impus in aceste ultime luni ca noul regizor fetis al lui Ryan Reynolds, cu care a lansat succesul „Free Guy”, comedie de aventuri critica la adresa Hollywood-ului si universului de jocuri video. Cei doi s-au reunit recent pentru „The Adam Project”, o alta comedie de aventuri an linia productiilor Amblin din anii 1980 („E.T.”, „The Goonies”). Un film disponibil de vineri pe Netflix. Scenaristii Rhett…