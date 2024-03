Vechea gardă din PDL, petrecere cu schepsis la Craiova Unul dintre liderii fostului PDL iși sarbatorește astazi ziua de naștere intr-un oraș controlat de PSD și cu acest prilej au fost invitați o serie din „greii” partidului dirijat ani de zile de Traian Basescu. Fostul ministru al Economiei și Transporturilor, Radu Berceanu, a implinit 71 de ani pe 5 martie, dar și-a anunțat apropiații ca petrecerea de ziua sa va avea loc astazi la hotelul pe care controleaza in municipiul Craiova. La petrecere din Cetatea Baniei, condusa acum de Lia Olguța Vasilescu, și-au anunțat prezența foarte mulți dintre liderii fostului PD și PDL. Potrivit informațiilor noastre,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

