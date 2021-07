Cine va furniza Craiovei 30 de autobuze electrice? Curtea de Apel ia decizia Furnizorul celor 30 de autobuze electrice pentru transportul in comun din Craiova va fi decis de Curtea de Apel. Ieri a fost primul termen in procesul intentat Primariei Craiova de catre una dintre firmele participante la licitatie si descalificate de municipalitate. Primaria a ales ca furnizor firma turca BMC Truck & Bus, dar Anadolu Automobil s-a opus. Dupa ce contestatia i-a fost respinsa de CNSC, disputa s-a mutat la Curtea de Apel Craiova. Cauza a fost amanata la prima infatisare, un nou termen in proces fiind stabilit pentru 20 iulie. Asa cum Gazeta de Sud anticipa in urma cu mai bine de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

