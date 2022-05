Cine va fi antrenor la Poli Iași? Un fost secund al naționalei României? Principala tinta a clubului din Copou a refuzat sa antreneze in Liga a II-a. Pe banca tehnica a Politehnicii ar putea sta un fost secund al nationalei Romaniei. Sezonul 2021-2022 a ajuns la final pentru Politehnica Iasi. Dupa un meci amical disputat miercuri seara in Copou in compania echipei de Liga a III-a Sporting Juniorul Vaslui, incheiat cu scorul de 2-3, formatia ieseana a intrat in vacanta. Reamintim, confruntarile oficiale se incheiasera inca de pe 7 mai pentru Poli, insa sefii clubului au hotarat ca echipa sa se mai antreneze o perioada si sa mai joace partide amicale. In testele dinaintea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

