Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com.…

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com.…

- Pe masura ce numarul persoanelor vaccinate crește, este firesc ca din totalul cazurilor Covid-19 confirmate, un procent semnificativ sa fie din randul acestor persoane vaccinate, transmite miercuri Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV), intr-un raspuns privind creșterea procentului de infectare in…

- Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie a efectuat un studiu care a vizat monitorizarea pacientilor din 700 de cabinete de medicina de familie. Rezultatele arata ca schema completa de vaccinare este eficienta si in randul grupelor de risc.

- Cu mai putin de o saptamana inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, organizatorii au anuntat, sambata, un prim caz de infectare cu Covid-19 in Satul Olimpic. Organizatorii nu au precizat daca este vorba de un sportiv, un membru al stafului sau din care delegatie face parte. Insa, potrivit…

- Potrivit datelor publicate pe platforma ROVaccinare, cele mai multe persoane care s-au vaccinat complet, respectiv 899.172, sunt din categoria de varsta 60-69 de ani. In ceea ce priveșe persoanele adulte, cele de peste 80 de ani se afla la coada clasamentului imunizarii. Cele mai multe persoane nevaccinate…

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior, incepand din 26 iunie, in Spania, unde situatia epidemiologica este in neta ameliorare, a anuntat, ieri premierul, Pedro Sanchez. Conform celor mai recente statistici guvernamentale, peste 28% din populatia Spaniei a incheiat schema de vaccinare…

- Masurile anti-covid vor fi inasprite la Sankt Petersburg, unul dintre cele 11 orase gazda ale turneului de fotbal Euro-2020, in incercarea de a opri o revenire a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, au anuntat, luni, autoritatile din cel de-al doilea oras ca marime din Rusia, informeaza…