FIFA a anunțat ca polonezul Szymon Marciniak se va afla la centrul partidei Argentina – Franța, din finala Campionatului Mundial 2022. Partida Argentina – Franța este programata duminica, de la ora 17:00. Szymon Marciniak va arbitra Argentina – Franța FIFA a decis ca Szymon Marciniak sa arbitreze finala de „foc" dintre Argentina și Franța. „Centralul" […]