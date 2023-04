Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a ajuns pentru prima data in cariera intr-o semifinala de Cupa Romaniei, dupa ce clujenii au trecut in sferturi de Hermannstadt, scor 2-1. Dupa meci, Sabau a declarat ca echipa va intra in cantonament și ca meciul cu FCU Craiova din campionat este „mult mai…

- Duelul CSU Craiova - CFR Cluj e comentat live pe GSP.ro de Cristian Geambașu (editorialist GSP), Remus Raureanu (reporter special GSP) și Marius Margarit (reporter special GSP). Mai jos gasești opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. ...

- Dupa fix doua saptamani de pauza, „lupii” se intorc pe gazon pentru o partida oficiala, derbiul din Banie, cu FCU Craiova 1948. Meciul se va disputa in aceasta seara, de la ora 21.00, pe „Ion Oblemenco”. Aflate in lupta directa pentru locul șapte, FCU Craiova și FC Petrolul se intalnesc in derbiul din…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamagit de prestatia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper sa regleze jocul pana joi, cand va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covasnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe. „Nu am facut un meci bun. Am…

- Leii din Banat infrunta SCM U Craiova, in etapa a III-a din faza Top 10 a Ligii Naționale. Meciul are loc sambata, 4 martie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Cele doua formații au linii asemanatoare de clasament – Timișoara – 3 victorii/7 infrangeri, Craiova – 3 victorii/6 infrangeri – și se…

- FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma…

- Rapid și FCU Craiova se intalnesc astazi, de la ora 20.00, pe stadionul „Giulesti“, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Disputa este mult așteptata de formația gazda, care a tot pierdut in ultimul timp in fața echipei lui Mititelu. Ambițiile sunt alimentate și de evenimentele neplacute…

- SuperLiga Romaniei la fotbal a avut parte de o premiera, meciul dintre Sepsi OSK și FC U Craiova 1948 fiind suspendat definitiv in minutul 26, dupa scandarile xenofobe ale unora dintre fanii prezenți la meciul de la Sfantu Gheorghe.