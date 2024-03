Maxima lui Stalin conform careia „cei care voteaza nu decid nimic, dar cei care numara voturile decid totul” este mai adevarata ca niciodata in Rusia. Avand in vedere controlul sau asupra mass-media și eliminarea nemiloasa a oponenților politici, Vladimir Putin va conduce țara cel puțin pana in 2030. In urma modificarilor constituționale, ar putea candida […] The post Cine urmeaza dupa Vladimir Putin? De la o stea in ascensiune la un insider first appeared on Ziarul National .