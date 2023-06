Cine transmite la tv Elveția – România, meci din preliminariile EURO 2024 Nationala Romaniei va intalni Elvetia luni, de la ora 21,45, in deplasare, in grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Partida va fi difuzata la Prima TV. Meciul Elveția – Romania va fi arbitrat de la centru de italianul Daniele Orsato. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Ciro Carbone si Alessandrro Giallatini. Rezerva a fost desemnat Andrea Colombo. Echipa nationala a Romaniei a remizat , vineri seara, in deplasare, scor 0-0, cu selectionata din Kosovo. Selectionerul Edward Iordanescu l-a chemat la prima reprezentativa pe Valentin Ticu, de la lotul U21, dupa ce trei fundasi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

