- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca prim-ministrii si ministrii de Finante din ultimii trei ani vor trebui sa explice in Parlament situatia actuala a economiei. "Eu nu cred ca PSD vrea sa ascunda ceva, cred ca PSD vrea sa fie transparent. Venim, punem totul pe masa. Vom…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, spune ca prim-ministrii si ministrii de Finante din ultimii trei ani vor trebui sa explice in Parlament situatia actuala a economiei, scrie Hotnews. El mai afirma ca Inspectia economico-financiara a inceput controale acolo unde exista „elemente suspecte” privind…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat miercuri seara ca realizarea Autostrazii Comarnic-Brașov poate incepe in termen de doi-trei ani și ca pentru decongestionarea traficului de pe DN1 se poate lucra la rute alternative prin conectarea și modernizarea unor drumuri județene, anunța MEDIAFAX."Noi…

- Aho, aho, confrați, fartați, Stați o țara și-ascultați: Anul asta iar votați, Musai sa va deșteptați; Locale, parlamentare, Tot pe ei, nu-i de mirare, Cel mai tare din parcare; Ia manații pe mișei, La plug, nu la ciolanei ! Hai, hai, Am venit cu plugușorul, Sa va mangaiem…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, saluta decizia guvernului Orban de a si trece bugetul pe 2020 prin asumarea raspunderii."Daca venim cu bugetul in Parlament, parlamentarii PSD vor veni cu zeci de mii de amendamente populiste doar de dragul de a strica echilibrul bugetar. Romania…

- Sunteti in ultimul an de scoala generala/liceu sau aveti diploma de bacalaureat si urmeaza sa impliniti cel mult 28 de ani in 2020? Venim cu o veste buna pentru voi! Ministerul Apararii Nationale prin intermediul Centrului Militar Judetean Bistrita-Nasaud a in ...

- Roger Chartier este unul dintre cei mai importanți specialiști la nivel mondial in ceea ce am putea numi practica lecturii si a scrierii. El a fost la București, unde-a ținut o conferinta la Facultatea de Litere si a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii.

- Directorul sportiv al clubului Pandurii Targu Jiu , Camilian Floroiu, a prefatat, in cadrul conferintei de presa saptamanale, partida cu Concordia Chiajna. Disputa cu gruparea ilfoveana se disputa sambata, 23 noiembrie, de la ora 11.00, pe stadionul „Municipal“ din Targu Jiu. Oficialul gorjean a vorbit…