Cine sunt suspecții în cazul cățelușei mutilate de petardă Suspectii in cazul cainelui mutilat dupa ce i-a explodat o petarda in gura ar fi niste copii. Politia ia in calcul mai multe variante in care s-ar fi produs acest act de cruzime. Surse judiciare au precizat pentru jurnalistii din satu Mare ca suspecții principali sunt un grup de copii. Inca nu se știe daca aceștia ar fi acționat in mod intenționat, punand in gura cainelui acea petarda. Este luata in calcul și varianta in care cainele s-ar fi apropiat de petarda, crezand ca ar fi ceva de mancare, fiind cunoscut faptul ca acel caine era hranit de localnici. „In cercul de suspecți este un grup de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niste copii sunt suspectii principali in cazul cainelui care caruia i-a explodat o petarda in gura, la Satu Mare, anchetatorii luand in calcul doua variante: cea in care animalului i-a fost bagata intentionat petarda in gura si cea in care el s-a apropiat de petarda crezand ca este mancare. Cainele…

- Un caine a fost chinuit la Satu Mare, in ultima zi din 2019. I-a explodat o petarda in gura si a ajuns in stare grava la medicul veterinar. Un nou caz revoltator de cruzime impotriva animalelor este raportat de cei de la Free Life. Un caine a fost transportat de urgența la veterinar dupa ce o petarda…

- Niste copii sunt suspectii principali in cazul cainelui care caruia i-a explodat o petarda in gura, la Satu Mare, anchetatorii luand in calcul doua variante: cea in care animalului i-a fost bagata intentionat petarda in gura si cea in care el s-a apropiat de petarda crezand ca este mancare.

- Suspectii principali in cazul patrupedului ranit de o petarda care i-a explodat in gura ar putea fi un grup de copii, potrivit politistilor satmareni care au deschis un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor.

- Nicoleta Lontos, vicepresedinta Asociatiei FreeLife Satu Mare, a declarat pentru digi24.ro ca patrupedul ranit dupa ce mai multi barbati i-au bagat in gura o petarda care a explodat va fi vaccinat, sterilizat si propus pentru adoptie. Ea a facut apel la cetateni pentru descoperirea celor care l-au mutitat…

- Nicoleta Lontos, vicepresedinta Asociatiei FreeLife Satu Mare, a declarat pentru digi24.ro ca patrupedul va fi vaccinat, sterilizat si propus pentru adoptie. Ea a facut apel la cetateni pentru descoperirea celor care l-au mutitat introducandu-i o petarda care i-a explodat in gura.

- Nicoleta Lontos, vicepresedinta Asociatiei FreeLife Satu Mare, a declarat pentru digi24.ro ca patrupedul va fi vaccinat, sterilizat si propus pentru adoptie. Ea a facut apel la cetateni pentru descoperirea celor care l-au mutitat introducandu-i o petarda care i-a explodat in gura.

- Noua copii afgani au fost ucisi sambata cand o mina a explodat in timp ce se duceau la scoala, a anuntat Politia, acestea fiind ultimele victime dintr-un lung sir de civili care si-au pierdut viata in razboi, conform Reuters.