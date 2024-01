Cine sunt românii care se pot pensiona cu 5 ani mai devreme şi fără penalizări Veste buna pentru romani. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a explicat cum se pot pensiona unii oameni mai devreme cu cinci ani și fara a fi penalizați in vreun fel, conform noii legi a pensiilor. Romanii se pot pensiona numai daca au un stagiu contributiv de 40 de ani. Barbații pot ieși la pensie la 60 de ani daca au un numar de 40 de ani stranși pe piața muncii. In ceea ce le privește pe femei, cele care sunt mame vor primi cate șase luni de reducere a perioadei de pensionare pentru fiecare copil nascut și crescut in parte. Pentru cei care doresc o pensionare anticipata, ar trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pot pensiona anticipat, daca au un stagiu contributiv de 40 de ani, potrivit ministrului Muncii.Simona Bucura-Oprescu a explicat ca barbații se pot pensiona chiar și la 60 de ani, daca au un stagiu de cotizare de 40 de ani."Noua lege a pensiilor vine cu reducerea varstei de pensionare pentru…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat vineri, 5 ianuarie, ca postasii vor aduce, incepand de vineri pensiile majorate cu 13,8%, iar pensionarii care primesc pensia pe card vor incasa banii saptamana viitoare, pe 11 sau 12 ianuarie.„Pensiile cresc din aceasta luna. De astazi, postasii va…

- Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial, iar Casa de Pensii poate contracta sistemul informatic pentru a incepe marea recalculare. Intre timp, vin date noi despre pensiile romanilor. Pensia medie in sistemul public a coborat sub pragul de 2.000 de lei. Potrivit noii legi a pensiilor , toate…

- Noua lege a pensiilor a fost publicata in Monitorul Oficial.Potrivit noii legi, toate pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8% și sunt recalculate din septembrie 2024. De asemenea, legea mai prevede ca, pana in 2035, varsta de pensionare sa fie aceeași pentru femei și barbați, respectiv 65 de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat cand vor primi romanii pensiile recalculate , anul viitor. Romanii vor beneficia de majorari ale pensiilor incepand cu 1 ianuarie 2024 și recalculari din septembrie, a anunțat in exclusivitate la Antena 3 CNN , ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat sambata seara, la Romania TV, majorari consistente pentru romanii cu pensii mici. Ministrul a dezvaluit ca noua Lege a pensiilor le garanteaza romanilor anual pensii mai mari.Majorari importante pentru romanii cu pensii mici! Ministrul Muncii a anunțat…

- Punctul de pensie va crește la 2.032 lei de la 1 ianuarie 2024, iar toate pensiile romanilor vor fi recalculate din septembrie, anul viitor Punctul de pensie va crește la 2.032 lei de la 1 ianuarie 2024, iar toate pensiile romanilor vor fi recalculate din septembrie, anul viitor Ministrul Muncii, Simona…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat, in sedinta de luni a Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, ca noua initiativa legislativa a pensiilor va fi aprobata de catre Executiv, pe data de 9 noiembrie si va fi adoptata de catre Legislativ pana pe 20 noiembrie.…