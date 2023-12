Cine sunt românii care primesc salarii majorate de la 1 ianuarie 2024 Guvernul va majora salariile bugetarilor de la 1 ianuarie 2024, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența pus astazi in transparența decizionala de Ministerul Finanțelor. Masura vizeaza toți bugetarii: primarii, funcționarii locali, profesorii și ceilalți bugetari, cu excepția demnitarilor de la centru. In Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene, la capitolul „Prevederi referitoare la cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

