Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles are loc astazi, 6 mai, și deschide o noua era nu doar in Regatul Unit, ci și in restul lumii. Dupa mai bine de șapte decenii in care a fost pregatit sa fie rege, Charles al III-lea (74 de ani) urca acum pe tron drept cel mai in varsta monarh britanic, pe ai…

- Politia sarba a arestat trei adolescenti pentru detinere de arme de foc si amenintari cu moartea, dupa ce masacrele comise de doi tineri in aceasta saptamana s-au soldat cu 17 morti si 21 raniti in aceasta tara, a informat sambata presa locala, citata de EFE.Dupa un denunt al unui vecin, politia…

- Primii invitați au sosit sambata, 6 mai, la Westminster Abbey din Londra pentru a asista la incoronarea regelui Carol al III-lea. De asemenea, fanii regali au inceput sa soseasca pe Mall, langa Palatul Buckingham. Oaspeții au trecut prin sistemul de securitate pentru a intra in cladirea istorica, inainte…

- Incoronarea regelui Charles al III-lea are loc astazi, in cadrul unei ceremonii in care va fi incoronata și Camilla, marea iubire a moștenitorului tronului britanic. Este un eveniment așteptat de moștenitorul tronului o viața intreaga și are loc prima data in ultimii 70 de ani.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri si sambata, la ceremonia si la festivitatile prilejuite de incoronarea Regelui Charles al III-lea si a Reginei Camilla, potrivit Administratiei Prezidentiale. Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent, vineri seara, la receptia oferita de Regele Charles…

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata, va fi cea mai mare etalare de fast care va putea fi vazuta intr-o generatie in Regatul Unit si va oferi un impuls economiei britanice, au anuntat organizatorii si Palatul Buckingham, potrivit Reuters.Charles, alaturi…

- Premierul neozeelandez Chris Hipkins si-a reiterat dorinta ca Noua Zeelanda sa paraseasca Commonwealthul, cu doar cateva ore inainte sa plece in Marea Britanie pentru a asista la incoronarea lui Charles al III-lea, sambata, relateaza The Guardian.

- Printul Harry va veni la incoronarea regelui Charles III, dar Meghan, ducesa de Sussex, nu va fi prezenta, anunta Palatul Buckingham. S-au facut speculatii cu privire la participarea cuplului la incoronare, insa prinul Harry va veni singur. El se va alatura celor peste 2.000 de oaspeti la Westminster…