Cine sunt oamenii și partidele care îi susțin pe cioclii asigurărilor din ASF? Perioada 2020-2023 va ramane in istoria pieței de asigurari din Romania ca fiind una de doliu pentru asigurații RCA. Bazandu-se pe proverbiala nefuncționalitate a DNA -ului și a DIICOT-ului, doua grupari infracționale au dat doua tunuri financiare celor 8 milioane de asigurați RCA din Romania, prin intermediul a doua instituții: ASF și Oficiul impotriva spalarii banilor. Vioara intai a fost ASF, care avand la butoanele sectorului asigurari pe Cristian Roșu, omul care a fost in repetate randuri informat oficial despre tunurile din piața de asigurari care se premeditau, a ieșit in repetate randuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, 1,5 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,2% (248.300 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).In perioada mentionata,…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- Acordul dintre BOTAS si OMV Petrom din Romania, una dintre cele mai mari companii energetice din regiune, va acoperi exportul de pana la 4 milioane de metri cubi (mcm) de gaze naturale zilnic catre Romania. Ambele companii au convenit sa dezvolte cooperarea in domeniile transportului, stocarii, productiei…

- Nicu Marcu face tot posibilul sa ramana șef la ASF. Are foarte multe privilegii, bani și putere. In timp ce piața de asigurari arata ca dupa bomba de la Hiroshima, unde sute de mii de pagubiți așteapta de peste 3-4 ani de zile sa incaseze despagubirile de la City Insurance și Euroins prin FGA, unde…

- Fondul de Garantare a Asiguraților este locul unde s-a intalnit hoțul cu prostul. FGA-ul este un pui al ASF-ului unde pilele unor politicieni sau ale unor persoane cu funcții importante din ASF au decis sa creeze noi locuri de munca bine platite, pentru ca e frumos ca banii sa ramana in familie. FGA…

- Conform comunicatului transmis in data de 29.04.2022 de catre CITR, administratorul firmei City Insurance, totalul creanțelor revendicate in cazul City Insurance se ridica la peste 9 miliarde lei (1,8 miliarde euro), fiind inscriși peste 1.600 de creditori la masa credala.In data de 04.09.2023, conform…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…