- Secretarul general al ONU Antonio Guterres i-a convocat joi pe membrii permanenti ai Consiliului de Securitate pentru o reuniune privind situatia haotica din Afganistan dupa atentatul de la Kabul, au afirmat diplomati citati de AFP, noteaza Agerpres. Antonio Guterres a invitat printr-o scrisoare…

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al talibanilor, a ajuns, sâmbata, la Kabul, pentru discutii privind instaurarea unui nou guvern afgan, transmite news.ro. Baradar se va întâlni cu alti membri ai miscarii si responsabili politici. "El va fi la Kabul pentru…

- Mullahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al miscarii talibane, a revenit marti în Afganistan din Qatar, unde conducea biroul politic al miscarii, a anuntat un purtator de cuvânt, potrivit AFP."O delegatie de nivel înalt condusa de mollahul Baradar a plecat din…

- Conducerea mișcarii talibane a fost mai mereu acoperita de mister. Acum, la revenirea la putere in Afganistan a talibanilor, principalii lideri ai acestui grup islamic radical au fost prezentați in La Libre Belgique, informeaza Hot News.ro. Haibatullah Akhundzada - liderul supremNumit in fruntea talibanilor…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate "sa utilizeze toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a elimina amenintarea terorista mondiala in Afganistan" si sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului in aceasta tara,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminica talibanilor si tuturor celorlalte grupari de pe scena politica din Afganistan sa dea dovada de cea mai mare retinere, dupa ce luptatorii miscarii fundamentaliste au cucerit capitala Kabul, transmite AFP, arata Agerpres. "Secretarul…

