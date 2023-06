Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in noaptea de Inviere, sambata noapte spre duminica dimineata, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783, conform programului obisnuit., iar suplimentar, STB SA va mentine in circulatie, pana la…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat prognoza meteo actualizata pentru Paste. Iata cum va fi vremea in Romania. „Intr-adevar, in noaptea de sambata spre duminica, temperaturile minime la scara intregii țari se vor incadra intre doua pana la 10 grade, iar in Capitala o minima de 7-9 grade. Sambata…

- A „gustat” ceva inainte, a prins curaj și s-a urcat la volan. A fost in noaptea de 5 spre 6 aprilie, in jurul orei 1, cand polițiștii de ordine publica din cadrul Secției 3 Pitești l-au tras pe dreapta, pe strada Argedava, cerandu-i actele la control. Așa au aflat ca barbatul care conducea mașina, un…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie cea mai frumoasa zi din viața unei femei, s-a transformat intr-un adevarat coșmar. O mireasa a fost violata și jefuita, chiar in noaptea nunții, dupa ce soțul ei a mers la culcare.

- Andreea Balan iubește din nou? Finalista de la America Express a fost surprinsa in tandrețuri cu un celebru prezentator de la Antena Stars, in unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din Capitala. Imaginile sunt incredibile. Despre cine este vorba. Sportivul care ar fi impresionat-o pe Andreea Balan…

- FOTO: Accident la Dorohoi, noaptea trecuta. Șoferul ranit a fugit de spital, cu toate ca era ranit Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier ce a avut loc, seara trecuta, pe strada Horia din municipiul Dorohoi. Unul dintre ele era parcat pe marginea drumului. La caz, s-au deplasat pompierii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intreprins o vizita in orasul Mariupol, devastat de bombardamente, noaptea „ca hotii”, a spus duminica Ministerul Apararii al Ucrainei, informeaza Digi24.ro .