Houthii șiiți din Yemen fac parte din „ axa de rezistența ” a Iranului dedicata distrugerii Israelului. Creșterea tensiunilor in Orientul Mijlociu a fost generata de atacurile rebelilor Houthii sprijiniți de Iran asupra navelor care traverseaza Marea Roșie in decembrie. Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a convocat in graba o ședința de urgența a Cabinetului joi seara, cu ore inainte ca Regatul Unit și Statele Unite sa declanșeze acțiuni impotriva rebelilor in Yemen. Gruparea islamista susține ca a inceput sa atace o fașie ingusta de mare intre Yemen și estul Africii, o ruta internaționala cruciala,…