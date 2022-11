Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 10 Chefi la cuțite și-a ales finaliștii! Telespectatorii au așteptat cu nerabdare sa vada ce concurenți merg direct in Marea Finala a show-ului culinar. Iata cine sunt cei trei bucatari care au trecut in etapa finala a emisiunii.

- Telespectatorii de la Antena 1 au avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite deoarece concurenții din sezonul 9 au jurizat farfuriile semifinaliștilor. Emoțiile s-au resimțit in platoul show-ului culinar. Iata ce au marturisit foștii concurenți despre preparatele…

- Gabriel Dragușanu este o surpriza placuta pentru toata lumea in competiția Chefi la cuțite. Fanii au putut sa il cunoasca in bucatarie, dar puține lucruri de știu despre familia sa. El este casatorit cu Alina Dragușanu, o tanara cu trasaturi superbe și, impreuna, sunt parinții a doi copii.

- Cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu a fost eliminat, in aceasta seara, in ediția cu numarul 34 a emisiunii Chefi la cuțite. Florin Dragomir a fost eliminat dupa ce, la proba individuala, s-a clasat pe ultimul loc, cu doar trei puncte obținute. Nimeni nu s-a așteptat la un astfel de rezultat.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a fost una extrem de complexa, iar lupta dintre concurenți a fost stransa. Dupa ce fiecare dintre ei a incercat sa demonstreze ca merita sa ramana, unul dintre aceștia a fost eliminat. Iata cine este cel de-al treilea concurent care a parasit emisiunea…

- Eliminare controversata la Chefi la cuțite! In ediția din aceasta seara a show-ul culinar, sezonul 10, echipa lui Florin Dumitrescu a pierdut primul concurent, dupa ce preparatul lui a acumulat 6 puncte din partea juraților. Iata cine e fost eliminat in primul duel!

- Chefi la cuțite Sezonul 10. Aljab Wobi Hatem, un tanar din Yemen, student la medicina dentara in Galați, a reusit sa-i impresioneze pe cei trei Chefi. Acesta a ales sa pregateasca o rețeta de Dagah. The post Chefi la cuțite. Aljab Wobi Hatem, aparitie spectaculoasa in fata juratilor. Dezvaluirile pe…

- In emisiunea Chefi la cuțite din aceasta seara și-au facut apariția doi concurenți mai tineri decat de obicei, și anume Julia și Shelly Plastoi, doi frați in varsta de 9 și 10 ani. Aceștia au venit sa ii incante pe jurați cu felul haios de a se comporta unul cu celalalt, dar și sa le arate ca, in ciuda…