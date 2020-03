Stiri pe aceeasi tema

- Trei cadre medicale din Galați sunt infectate cu noul coronavirus Purtatorul de cuvânt al DSP Galați, Liliana Iordachescu, a confirmat miercuri, 25 martie, pentru Radio România Actualitați, faptul ca trei cadre medicale, angajate la spitalele Județean, de Pediatrie și de Boli Infecțioase…

- O asistenta medicala de la Spitalul de Pediatrie "Sf. Ioan" din Galati, o asistenta de la Spitalul de Boli Infectioase si o biochimista de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" au fost testate pozitiv cu COVID-19.

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia! 15 medici si asistente au fost izolati la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu o pacienta din Tandarei, confirmata ulterior cu coronavirus.

- In județul Buzau, pana la aceasta data au fost confirmate 9 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 7 dintre ele fiind depistate numai in acest weekend și in primele doua zile ale acestei saptamani. Raspandirea comunitara a noului coronavirus impune noi restricții pe teritoriul Romaniei. Președintele…

- Federatia Sanitas a anuntat ca 92 de cadre medicale de la Spitalul Judetean Suceava au fost diagnosticate pozitiv cu coronavirus. „92 DE CAZURI CONFIRMATE IN RANDUL PERSONALULUI MEDICAL DE LA SUCEAVA SI INCA SE TESTEAZA! Asa cum anticipam dimensiunea dezastrului o vom avea zilele urmatoare! Din pacate…

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar 72 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Maternitatea Bucur, din cadrul Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan”, va prelua eventuale cazuri de femei gravide infectate cu noul coronavirus, au stabilit, marți, reprezentanții Ministerului...