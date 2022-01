Cine sunt cele mai bogate și puternice femei din lume Cosmetice, magazine, cazinouri și tehnologie. Acestea sunt pricipalele domenii de activitate in care au investit cele mai bogate cinci femei ale lumii. Top 5 cele mai bogate femei din lume, potrivit topului internațional realizat de Forbes. Francoise Bettencourt Meyers și familia, 73,6 miliarde de dolari – Franța Cea mai bogata femeie din lume are 67 de ani, provine din Franța și este acționarul principal al companiei de cosmetice, L’Oreal. In topul mondial Forbes, care include și barbați, Francoise Bettencourt Meyers deține poziția 12. Alice Walton, 61,8 miliarde de dolari – SUA La cei 71 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

