- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe: Dragos-Nicolae Dumitru – procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe: Dragos-Nicolae Dumitru - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent detasat la Scoala Nationala de Grefieri; Emanuela Mesaros - procuror, procuror sef Sectie judiciara in…

- Sectia pentru Procurori din Consiliul Superior al Magistraturii va analiza in sedinta din data de 12 decembrie 2023 cererile de eliberare din functie, prin pensionare, formulate de sapte magistrati Conform CSM, acestia sunt: Hondor Alexandru Mihai, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Senatul i-a ridicat imunitatea fostului premier Florin Cițu, acesta poate fi urmarit penal in „Dosarul Vaccinurilor” Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joia trecuta, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea…

- Ultima ora: Ministrul Justiției a trimis propunerile pentru ocuparea funcțiilor libere din ParcheteMinistrul Justiției, Alina Gorghiu, a analizat candidaturile pentru parchete și a facut propunerile catre președintele Klaus Iohannis pentru ocuparea unor funcții vacante in cadrul parchetelor, informeaza…

- PNL va vota pentru ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu la momentul in care se va discuta acest lucru in plenul Senatului, au precizat surse liberale. „Imediat dupa acest moment, PNL va aplica prevederile statutare, in functie de evolutia si starea procesuala”, au mai afirmat sursele citate.…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea sesizarii presedintelui Romaniei si Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata de trei persoane…

- Șeful Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) din cadrul Politiei Romane, Alexandru Scurtu, va fi inculpat in dosarul interventiei trupelor speciale in cazul dublei crime de la Onesti. In martie 2021 doi muncitori care renovau un apartament din Onești au fost uciși de fostul proprietar…