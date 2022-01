Stiri pe aceeasi tema

- Bruce Springsteen este pe primul loc in topul celor mai bine platiti muzicieni din lume in 2021, cu 590 de milioane de dolari stransi, urmat de Jay-Z cu 470 de milioane de dolari si Paul Simon, care a castigat 260 de milioane de dolari. Singura femeie din clasament, Tayor Swift, este pe locul zece cu…

- Naomi Osaka ocupa primul loc in clasamentul celor mai bine platite sportive la nivel mondial, dat publicitatii de revista economica americana Forbes. Osaka, castigatoarea a patru titluri de Grand Slam, a adunat 57,3 milioane de dolari pe parcursul ultimului an, majoritatea banilor provenind din contractele…

- Muzicianul american Bruce Springsteen si-a vandut companiei Sony Music intreg catalogul muzical si creatiile pentru 500 de milioane de dolari, potrivit Billboard, depasind vanzarea muzicii lui Bob Dylan catre Universal, anul trecut, pentru aproximativ 400 de milioane de dolari. Reprezentantii celor…

- Lesleigh Nurse, o femeie din Semmes, statul american Alabama, a fost acuzata in 2016 ca a furat articole in valoare de 48 de dolari dintr-un magazin Walmart, intre care cereale și luminițe de Craciun, și a fost amenințata cu acțiuni legale in cazul in care nu va plati 200 de dolari, informeaza NBC News…

- O instanta din comitatul Mobile din statul Alabama, SUA a decis, luni, ca o femeie ce fusese acuzata de furt dintr-un supermarket trebuie sa primeaca daune in valoare de 2,1 milioane de dolari. Femeia a dat in judecata compania Walmart pentru un incident din 2016, cand a fost arestata pentru furt din…

- Unsprezece opere de arta ale lui Pablo Picasso, care au fost expuse la un hotel din Las Vegas timp de mai bine de doua decenii, s-au vandut la casa de licitații Sotheby's in schimbul sumei de 109 milioane de dolari, potrivit BBC.Lucrarile, deținute de MGM Resorts, au fost expuse in restaurantul Picasso…

- O femeie care a caștigat 27 de milioane de dolari la Loto a fost gasita fara suflare in casa in care locuia singura. Aceasta devenea, in urma cu 8 ani, extrem de bogata dupa ce participa la Euromillions și punea mana pe suma uluitoare de bani. Intamplare cutremuratoare. Ce s-a intamplat cu o femeie…