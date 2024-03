Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputilor și Senatului au votat-o, marți, pe Germina Nagaț pentru un nou mandat, de șase ani, la conducerea Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS), la propunerea USR.

