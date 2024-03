Nouă noi membri CNSAS vor fi numiți în Parlament, astăzi Senatul si Camera Deputatilor se reunesc in sedinta comuna pentru numirea unor membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Vor fi, insa, discutate, și alte probleme importante in Parlament, astazi. De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței din Parlament se mai afla modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, precum si informari ale presedintelui Klaus Iohannis cu privire la participarea fortelor Armatei Romaniei la actiuni internationale. Sedinta este programata sa inceapa la ora 13,00. O zi importanta pentru CNSAS Conducerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Parlamentului a declansat luni procedura pentru numirea a noua noi membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. CNSAS a informat Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului ca mandatele a noua membri ai conducerii institutiei expira pe 26…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat duminica, 4 februarie, un decalog de lupta impotriva extremisului in cadrul unui miting organizat impotriva acestui curent. El a precizat ca mesajul trebuie sa fie de pace, dar a avertizat "sa nu ne ia cineva de prosti ca uitam…

- Statul roman nu face tot ce ar trebui atunci cand vine vorba despre o serie de provocari, precum consumul de droguri sau de alcool, a declarat Alina Gorghiu luni, la Targu Mures. Deschiderea primului Centru Comunitate Terapeutica din Romania, autorizat sa furnizeze servicii pentru persoanele consumatoare…

- Pedagogi, asistenți sociali și psihologi de la centre sociale din Alba, specializați in arta teatrala și creativitate artistica Pedagogi, asistenți sociali și psihologi de la trei case de tip familial au fost specializați in pedagogie teatrala, storytelling și creativitate artistica. Aceste competențe…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, intr-o ședința a deliberativului județean ca exemplul Primariei Horodnic de Sus care ofera o masa calda elevilor din comuna poate fi un program pilot care ar putea fi urmat de ceilalți primari din țara. In ședința de astazi…

- Deputații fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate au fost convocați de președintele Maia Sandu la Președinție. Am incercat sa obținem mai multe detalii la acest subiect de la reprezentanții Administrației Prezidențiale, insa aceștia nu au fost de gasit, transmite deschide.

- Biroul permanent va examina astazi solicitarea de convocare a Parlamentului in sesiune extraordinara in perioada 17-18 ianuarie 2024. Inițiativa de convocare a Parlamentului in sesiune extraordinara este motivata de necesitatea de a promova urgent o serie de acte normative care sa reglementeze probleme…

- Daca proiectul de lege susținut de un grup de parlamentari liberali este adoptat in sesiunea de primavara, țigarile electronice și dispozitivele de vapat tutun ar putea fi interzise in baruri, cafenele, cluburi și restaurante. Inițiativa liberala nu este noua. In Franța, 166 de deputați au un proiect…