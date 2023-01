Stiri pe aceeasi tema

- PARTIDUL IN TOT ȘI TOATE… “Votați PSD-ul iara / sa-nfloreasca a noastra țara” sau “cat ai noștri-s la putere/ nu avem de ce ne teme”, sunt doar doua dintre multele uraturi pe care vasluienii le-au putut asculta, marți dimineața, in centrul municipiului Vaslui, acolo unde conducerea județeana a Partidului…

- Senatorul Bica si primarul Boros la Barlad vor sa bage intr-o casa de chirpici si valatuci vreo 30 de miliarde de lei vechi. Ei motiveaza ca acolo ar fi casa unde s-a nascut Cuza, numai ca adevarul e altul. Cica acea casa ar fi fost facuta prin 1920 (sic!) de doi frati evrei, iar casa […] Articolul…

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…

- Scandal fara precedent in Scandal fara precedent in istoria showbizului. Iar in centru este cantareata Taylor Swift. Cererea de bilete pentru noul ei turneu a fost atat de mare, incat singura platforma care a pus in vanzare tichetele nu a mai facut fața și a picat. Scandalul care a urmat a dus la o…

- La Barlad, cainele a batut leul, dar nu precum a facut-o francul sau lira, ci rau de tot. Un caine, fie el si maidanez, face cat 300 de dolari. Deci o paritate de 1 la 300. Cica prin Barlad deja circula bancuri pe aceasta tema. Doar un exemplu: Stiti ce face primarul Boros cand vede […] Articolul La…

- La finalul saptamanii trecute, inspectorii de la Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași au efectuat mai multe controale in centrul Iașului privind activitatea agenților economici din domeniul alimentației publice. In urma acțiunii, inspectorii au dispus inchiderea temporara a bucatariei restaurantului…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite dupa ce o mașina Tesla a provocat mai multe accidente pe o șosea din China. Conducatorul auto a pierdut controlul autoturismului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata cursa nebuna a autoturismului, relateaza Global Times. Accidentul…

- SURPRIZA…Cine s-ar fi asteptat ca fostul mare fotbalist al Vasluiului, Marko Ljubincovic, care a jucat la „galben-verzi” trei sezoane si un pic, sa onoreze o invitatie la un botez? Iata ca minunea s-a petrecut, parintii, cei mai impatimiti suporteri ai FC Vaslui s-au trezit cu jucatorul sarb la petrecerea…