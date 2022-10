Cine se visează dirijorul șef de la Hidroelectrica Unul dintre cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica SA vrea ca de anul viitor sa președintele Directoratului de la aceasta companie de stat. Mandatul de patru ani al președintelui Directoratului de la Hidroelectrica SA, Bogdan Nicolae Badea, se incheie in iunie anul viitor și deja un personaj controversat trage sforile sa preia fraiele acestei companii de top a Romaniei. Potrivit informațiilor noastre, cel care vrea cu orice preț sa preia conducerea Hidroelectrica este actualul reprezentant al UDMR din Consiliul de Supraveghere, controversatul Karoly Borbely, ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

