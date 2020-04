Stiri pe aceeasi tema

- Doar fermierii și cei care iși caștiga traiul din agricultura se pot deplasa pentru efectuarea lucrarilor agricole de sezon, in timp ce romanii care dețin case, gradini sau livezi la țara sunt sancționați daca parasesc locuința pentru a se ingriji de acestea, avand in vedere ca astfel de deplasari…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem la dispoziție…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem…

- Avand in vedere ca au fost primite o serie de intrebari pentru lamurirea unor situații legate de masurile luate prin Ordonanțele Militare emise pana in prezent, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material prin care vor fi acoperite cu raspunsuri documentate intrebarile adresate de jurnaliști…

- Astazi, 4 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ”Va reamintim ca pe teritoriul…