Guvernul Romaniei a facut precizari cu privire la populația cu risc, cuprinsa in etapa a II-a a strategiei de vaccinare impotriva COVID-19. Este inclusa populația la risc, reprezentata de: a) Adulți cu varsta peste 65 de ani; b) Persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta, in funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate. „In conformitate cu dovezile științifice actuale, in categoria ,,boli cronice” se incadreaza oricare dintre urmatoarele afecțiuni: - Diabet zaharat - Obezitate - Alte boli metabolice, inclusiv congenitale - Afecțiuni cardiovasculare - Afecțiuni renale…