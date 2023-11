Stiri pe aceeasi tema

- El este primul candidat impotriva lui Putin la alegerile prezidențiale din Rusia!Igor Girkin - un nationalist rus care urmeaza sa fie judecat pentru instigare la extremism, a anuntat ca intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Vladimir Putin la alegerile din martie 2024, informeaza Rador Radio…

- Vladimir Putin iși dorește sa candideze la alegerile prezidențiale din Rusia, la varsta de 71 de ani. Președintele va ramane la putere și dupa anul 2024. Pana cand vrea sa „conduca” țara.

- Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara) a adoptat miercuri o lege care restrange accesul mass-media la alegerile prezidentiale din martie 2024, la care se asteapta ca actualul presedinte rus Vladimir Putin sa candideze pentru un nou mandat, relateaza EFE.

- Vladimir Putin ar urma sa-și anunțe candidatura la alegerile din martie 2024 in timpul unei conferințe programate in noiembrie, scrie ziarul rus Kommersant, care citeaza oficiali din administrația prezidențiala. O victorie la acest scrutin i-ar asigura puterea președintelui rus pina in 2030. Potrivit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti, 3 octombrie, cotidianul Kommersant , are noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030. In cadrul unei conferinte…

- Publicația economica Vedomosti scrie ca oficialii de la Kremlin sunt cei care iau in calcul un astfel de candidat, pentru a asigura legitimitatea alegerilor și pentru a aduce la urne mai mulți oameni. Kremlinul ia in considerare candidatura lui Alexei Venediktov sau a unui personaj asemanator la alegerile…