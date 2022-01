Cine prezintă Te cunosc de undeva în locul lui Cosmin Seleși Cine prezinta Te cunosc de undeva in locul lui Cosmin Seleși Cosmin Seleși a incheiat dupa mulți ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Mai mult decat atat, simpaticul prezentator se pare ca s-a mutat la Pro TV. Seleși a fost vazut in cadrul show-ului de Revelion de la Pro TV. Nu se știe inca ce va face exact pe viitor la acest post de televiziune. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Te Cunosc De Undeva Oficial (@tecunoscdeundeva.oficial) Cat despre Antena 1, producatorii pregatesc un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Pana acum, emisiunea Te cunosc… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

