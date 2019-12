Cine pierde din scăderea perspectivei ratingului de țară Politica fiscala prociclica a condus la modificarea perspectivei ratingului de tara al Romaniei de catre Standard&Poor's de la stabila la negativa. Impactul direct va fi pe majorarea dobanzilor la titlurile de stat, de circa 30 de puncte de baza, oarecum inglobata in majorarile de la sfarsitul lunii noiembrie, si deprecierea leului pana la un nivel de 4,85 lei pentru un euro. Majorarea dobanzilor va atrage inflatia, cu impact direct asupra puterii de cumparare si economiilor populatiei. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea perspectivei ratingului de catre S&P se datoreaza iresponsabilitatii politicii fiscale prociclice promovate in ultimii trei ani si s-a ajuns in aceasta situatie deoarece Guvernul anterior a ignorat toate avertismentele primite de la agentia de rating inca din luna februarie, afirma ministrul…

- Barometrul Coface indica o incetinire generala a economiei globale, in ciuda acțiunilor bancilor centrale Dupa o vara marcata de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunța un an al declinului economic. Criza monetara din Argentina,…

- Bogdan Chirieac a fost intrebat daca in acest moment discutam de libertate in ghilimele pentru Dan Barna dupa autosesizarea DNA. Analistul politic a raspuns: ”Imi e teama ca este libertatea fara ghilimele. De altfel, dansul a facut o declarație de capitulare atunci cand a spus in mod grețos…

- Bucsa (UniCredit Bank): Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului de creștere. Este posibil ca majorarea pensiilor sa duca la scaderea ratingului de tara Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic, iar PIB-ul ar putea creste cu 2,7% in 2020 sau cu 2,3 - 2,5% in cazul in…

- Bucsa (UniCredit Bank): Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic. Este posibil ca majorarea pensiilor sa duca la scaderea ratingului de tara Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic, iar PIB-ul ar putea creste cu 2,7% in 2020 sau cu 2,3 - 2,5% in cazul in care…

- Bogdan Chirieac a reacționat dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a susținut ca se vor face disponibilizari in administrația publica, o data cu reducerea ministerelor și a agențiilor. ”Eu nu cred ca un partid politic va face restructurari in administrație intr-un an electoral. Anul viitor…

- Programul de guvernare prezentat de PSD la alegerile din 2016 in fața romanilor a fost schimbat deja de mai multe ori, iar termenele care trebuiau aplicate au fost „uitate” fara ca cineva sa-și asume aceste omisiuni. Romanilor li s-au promis spitale regionale, autostrazi, pensii și salarii majorate,…

- Banca centrala americana (Fed) a anunțat miercuri o reducere modesta a dobanzilor-cheie de politica monetara, cu un sfert de punct, a doua in doua luni, spre nemulțumirea președintelui Donald Trump, transmite presa internaționala. Comitetul de politica monetara a parut divizat asupra deciziei, trei…