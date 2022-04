„Cine nu e cu noi e impotriva noastra!" pare mantra ultimelor zile pentru cei surprinsi ca rezultatele unui proces netransparent si insuficient dezbatut in comunitate au putut genera si alte reactii in afara de extaz si apreciere neconditionata. Reactiile generate de controversele aparute odata cu lansarea brandului Iasului au scos la iveala o problema veche a democratiei locale: lipsa unei culturi a dialogului. In loc de raspunsuri punctuale la problemele semnalate, am vazut acuze, whataboutism (incercarea de a muta atentia de la subiect prin alta intrebare), victimizare si apel la autoritate.…