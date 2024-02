SUA anunță sancțiuni împotriva houthis yemeniți Departamentul de Stat al SUA a declarat ca aceasta țara ii declara grup terorist pe Houthis din Yemen, susținuți de Iran, ceea ce va fi insoțit de sancțiuni corespunzatoare. Acest lucru se precizeaza intr-o declarație a Departamentului de Stat, scrie "Adevarul european". Restricțiile viitoare in legatura cu aceasta decizie vor incepe sa intre in vigoare la 30 de zile de la anunț. SUA argu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

