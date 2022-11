Cine mai stă în picioare pentru România? Dupa parșivenia deja cunoscuta a Olandei, care a jucat doar dupa interesele ei economice meschine, iata ca un alt stat se opune intrarii Romaniei in Spațiul Schengen. Este vorba despre Suedia, careia i-am votat repede-repejor intrarea in NATO, fara a le gasi nod in papura, așa cum a facut-o Turcia. Dar noi nu suntem Turcia, […] Articolul Cine mai sta in picioare pentru Romania? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Mama și tata au murit dramuindu-și fiecare leuț pentru intreținere, medicamente și mancare. Sora-mea din Italia le-a asigurat, mai puțin impreuna cu mine truditor in Romania, un confort al vieții peste ce indurau mulți dintre vecinii lor pensionari, care n-aveu copiii plecați la munca in strainatate.…

- Saptamana trecuta, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a fost gazda unui inedit proiect Erasmus „Green Youth in Acțion”, in care sunt implicate șase țari: Germania, Italia, Spania, Bulgaria,Turcia și Romania. Activitatea din Bacau s-a desfașurat sub genericul „Natura, sport și mancare…

- Marcel Ciolacu a punctat ca rezolutia adoptata de Parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, este o nedreptate la adresa romanilor si a Romaniei dupa ce atat statul roman, dar si populatia s-au implicat in gestionarea…

- Cand a fost sa vina trupele NATO peste noi, sa ne apere, președintele nostru cu case multe s-a facut preș și a mulțumit Alianței ca s-a gandit la țarișoara noastra. Dar nu a cerut Parlamentului sa aprobe intrarea trupelor in țara. Așa se face ca, in momentul de fața, trupele NATO sunt incartiruite in…

- Accidentul provocat de Monica Macovei (sinistra care a instaurat Republica Procurorilor) este ultima isprava a haștagilor vechi și noi, cei responsabili de terfelirea numelui țarii noastre, inclusiv de sancțiunile nemeritate din partea unor funcționari europeni care nu ne-au trecut macar o data granițele.…

- 12 oferte au fost depuse pentru cele 3 loturi ale Autostrazii Focșani-Bacau (95,9 km), a anunțat ministrul Sorin Grindeanu. Pentru lotul 1 (Focșani-Domnești Targ)- in lungime de 35,6 km și cu o valoare estimata de 2,98 miliarde de lei (fara TVA)- au depus oferte 4 Asocieri de constructori din Romania…

- Delegatia PSD din Parlamentul European solicita o dezbatere in plenul Parlamentului European si o rezolutie a acestui for pentru solutionarea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, a anuntat eurodeputatul Dan Nica, liderul delegatiei social-democrate.