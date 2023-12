Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul "Cine l-a ucis pe tata?", in regia lui Andrei Majeri, va fi prezentat in premiera, sambata si duminica, de la ora 19,30, la Sala Mica a Teatrului Metropolis, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES.Spectacolul, dramatizare de Mihaela Michailov dupa romanul omonim…

- "Paharul spart din senin: Semn bun sau rau?" - Acesta este unul dintre misterele carora oamenii le cauta adesea semnificația. Interpretarile variaza amplu, de la superstiții care sugereaza un oarecare noroc și schimbari pozitive, pana la credințe care ilustreaza avertismente pentru evenimente neplacute.

- „Ca autor de reportaje, m-a preocupat mai puțin sa dau informație, cat sa dau stari. Sunt adeptul unui citat de-al lui Constantin Noica care spune ", a marturisit scriitorul și jurnalistul Viorel Ilișoi la intalnirea sa de vineri seara cu publicul ...

- O fosta școala de ucenici din Hunedoara, ridicata in anii ’30, a ramas abandonata de aproape doua decenii și a devenit, cu timpul, o cladire-fantoma, care pare un decor potrivit poveștilor infioratoare de Halloween.

- O familie de romani a fost spulberata, o proaspata mireasa si-a pierdut viata in timp ce sotul ei cu care venise pentru luna de miere la Venetia este la terapie intensiva, o fetita de numai un an si cinci luni si-a gasit sfarsitul, la fel si o alta de 10 ani din Ucraina. Presa din Italia prezinta cateva…

- Handbalistii Energiei debuteaza pe teren propriu in acest sezon contra celor de la Caras Severin. Meciul se joaca sambata de la ora 18:00 si e prilej de revansa pentru gorjeni care au pierdut categoric in prima etapa, 20-34 la Constanta. Andries are...

- Mihai Pascu, tatal autorului accidentului de la 2 Mai, s-a prezentat pentru controlul judiciar. El a solicitat judecatorilor Tribunalului București ridicarea masurii restrictive impuse de procurorii DIICOT, insa magistrații au respins solicitarea, așa ca Mihai Pascu trebuie sa se

- Romanii cu suflet mare au avut, recent, ocazia sa faca o surpriza copiilor din familii defavorizate. Au scris și trimis poveștile impresionante ale acestor copii, iar aceștia au primit in dar cate un ghiozdan complet echipat cu rechizite din partea Fundaț